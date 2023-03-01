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Комитет конгресса США одобрил проект закона о запрете TikTok

Комитет конгресса США одобрил проект закона о запрете TikTok Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в среду поддержал законопроект, предоставляющий американскому президенту полномочия запретить приложение социальной сети TikTok, а также любые другие приложения.
Другие страны
1 марта 2023 г. 20:07
Комитет конгресса США одобрил проект закона о запрете TikTok

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в среду поддержал законопроект, предоставляющий американскому президенту полномочия запретить приложение социальной сети TikTok, а также любые другие приложения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инициативу одобрили 24 конгрессмена, 16 высказались против. Голосование по законопроекту должно пройти в Палате представителей полного состава, как ожидается, уже в этом месяце. Автором законопроекта, позволяющего вашингтонской администрации запретить принадлежащее пекинской компании ByteDance приложение, которым пользуются более 100 млн американцев, выступил председатель комитета Майкл Маккол (республиканец, от штата Техас). Демократы выступают против данной инициативы.

Белый дом в понедельник дал правительственным учреждениям США 30 дней на то, чтобы удостовериться, что на рабочих устройствах и в системах не установлено приложение TikTok. Госучреждения должны будут скорректировать контракты на информационные технологии так, чтобы гарантировать поставщикам сохранность данных в США, исключив использование TikTok на своих устройствах. Новые правила затронут лишь рабочее оборудование, в то время как установка TikTok на личные устройства сотрудников ведомств по-прежнему разрешена.

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