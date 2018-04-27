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    Конгресс США одобрил предусматривающий санкции против Ирана законопроект

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Палата представителей конгресса США практически единогласно одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций против иранских должностных лиц в связи с нарушением прав человека в стране.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении комитета по иностранным делам нижней палаты законодательного органа.

    Также инициатива требует установить, необходимо ли вводить санкции против иранских компаний в связи с коррупцией в государственном секторе.

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