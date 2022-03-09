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Конгресс США одобрил помощь Украине в размере 13,6 млрд долларов

Конгресс США одобрил помощь Украине в размере 13,6 млрд долларов Американские конгрессмены достигли соглашения о выделении в 2022 финансовом году федеральному правительству 1,5 трлн долларов, включая 13,6 млрд долларов на помощь Украине.
Другие страны
9 марта 2022 г. 19:25
Конгресс США одобрил помощь Украине в размере 13,6 млрд долларов

Американские конгрессмены достигли соглашения о выделении в 2022 финансовом году федеральному правительству 1,5 трлн долларов, включая 13,6 млрд долларов на помощь Украине.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера.

Соглашение также включает выделение средств для защиты инфраструктуры США от кибератак "со стороны России и других злоумышленников".

Кроме того, 15,6 млрд долларов будут выделены на борьбу с пандемией коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Konqresi Ukraynaya 13,6 milyard dollarlıq yardımı təsdiq edib

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