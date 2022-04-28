Конгресс США одобрил конфискацию связанных с Россией активов для помощи Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила законодательную инициативу, предполагающую конфискацию американскими властями некоторых связанных с РФ активов с целью их продажи и оказания дополнительной помощи Киеву, в том числе военной.
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В документе уточняется, что данные меры должны быть приняты в отношении активов стоимостью от 2 млн долларов США, в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний. Активы должны быть проданы, а вырученные средства предполагается направить на восстановление Украины, на военную и гуманитарную помощь ей, на содействие украинцам в переселении в другие страны.