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Конгресс США одобрил конфискацию связанных с Россией активов для помощи Украине

Конгресс США одобрил конфискацию связанных с Россией активов для помощи Украине Палата представителей Конгресса США одобрила 27 апреля законодательную инициативу, предполагающую конфискацию американскими властями некоторых связанных с РФ активов с целью их продажи и оказания дополнительной помощи Киеву, в том числе военной.
Другие страны
28 апреля 2022 г. 03:47
Конгресс США одобрил конфискацию связанных с Россией активов для помощи Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила законодательную инициативу, предполагающую конфискацию американскими властями некоторых связанных с РФ активов с целью их продажи и оказания дополнительной помощи Киеву, в том числе военной.

Как передает Report со ссылкой на "The New York Times", законопроект поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против. Согласно указанной инициативе, президенту США следует "принять все предусмотренные конституцией шаги для ареста и изъятия в юрисдикции Соединенных Штатов активов иностранцев, чьи средства получены частично путем коррупции", которая якобы может быть связана с властями РФ. Кроме того, речь идет об активах, полученных владельцами благодаря оказанию поддержки властям РФ.

В документе уточняется, что данные меры должны быть приняты в отношении активов стоимостью от 2 млн долларов США, в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний. Активы должны быть проданы, а вырученные средства предполагается направить на восстановление Украины, на военную и гуманитарную помощь ей, на содействие украинцам в переселении в другие страны.

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Версия на азербайджанском языке Konqres Rusiya səhmlərinin Ukrayna üçün müsadirəsi haqqında qanun layihəsini qəbul edib

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