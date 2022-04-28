Конгресс США одобрил конфискацию связанных с Россией активов для помощи Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила 27 апреля законодательную инициативу, предполагающую конфискацию американскими властями некоторых связанных с РФ активов с целью их продажи и оказания дополнительной помощи Киеву, в том числе военной.

Палата представителей Конгресса США одобрила законодательную инициативу, предполагающую конфискацию американскими властями некоторых связанных с РФ активов с целью их продажи и оказания дополнительной помощи Киеву, в том числе военной.

Как передает Report со ссылкой на "The New York Times" , законопроект поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против. Согласно указанной инициативе, президенту США следует "принять все предусмотренные конституцией шаги для ареста и изъятия в юрисдикции Соединенных Штатов активов иностранцев, чьи средства получены частично путем коррупции", которая якобы может быть связана с властями РФ. Кроме того, речь идет об активах, полученных владельцами благодаря оказанию поддержки властям РФ.

В документе уточняется, что данные меры должны быть приняты в отношении активов стоимостью от 2 млн долларов США, в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний. Активы должны быть проданы, а вырученные средства предполагается направить на восстановление Украины, на военную и гуманитарную помощь ей, на содействие украинцам в переселении в другие страны.