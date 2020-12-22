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Конгресс США одобрил бюджет на 2021 финансовый год

Конгресс США одобрил бюджет на 2021 финансовый год Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей одобрил в понедельник вечером проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), а также пакет мер стимулирования экономики страны.
Другие страны
22 декабря 2020 г. 08:19

Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей одобрил в понедельник вечером проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), а также пакет мер стимулирования экономики страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция голосования велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Теперь документы, как ожидается, в ближайшее время подпишет президент США Дональд Трамп.

Напомним, что в воскресенье республиканцы и демократы в Конгрессе смогли уладить продолжавшиеся несколько месяцев разногласия и достичь договоренности по новому пакету мер стимулирования экономики страны объемом почти 900 млрд долларов США. Данная инициатива дополнила пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году в размере около 1,4 трлн долларов США.

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