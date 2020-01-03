Конгресс США не уведомили заранее о нанесении удара по Сулеймани

Конгресс США не был уведомлен заранее о нанесении ракетного удара, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении главы комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгела (демократ от штата Нью-Йорк).

"Этот удар был осуществлен без уведомления и без обсуждения с Конгрессом. Проведение настолько серьезных действий без привлечения Конгресса вызывает серьезные вопросы с юридической точки зрения и является ударом по полномочиям Конгресса, как равноценной ветви власти", - заявил он.

По словам конгрессмена, даже если удар был произведен в рамках самообороны, как утверждают военные, на него не имелось разрешения со стороны Конгресса, который должен быть уведомлен президентом за 48 часов до проведения такой спецоперации.

"Закон требует уведомления для того, чтобы президент не мог втянуть Соединенные Штаты в необдуманные войны. Нам также необходимо без промедления получить объяснение от представителей администрации высокого ранга о самом действии, а также о том, как они планируют справляться с последствиями", - добавил Энгел.