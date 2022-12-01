Конгресс США намерен выделить 10 млрд долларов на военную помощь Тайваню

Американские законодатели готовы выделить до 10 млрд долларов на укрепление обороны Тайваня.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило агентство Bloomberg.
Это связано с "растущей напряженностью и угрозами со стороны Китая".
Ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщало, что в американской администрации и Конгрессе высказывают опасения в связи с тем, что массированная военная помощь Украине ведет к задержкам поставок оружия Тайваню на сумму почти 19 млрд долларов.
Газета писала, что опасения основаны на том, что многомиллиардные поставки оружия Украине вызвали сомнения "в способности правительства и оборонной промышленности идти в ногу с внезапным требованием вооружить Киев в конфликте, который, как ожидается, не скоро закончится".
По данным официальных лиц в конгрессе, объем невыполненных поставок Тайваню, который в декабре прошлого года превысил 14 млрд долларов, вырос до 18,7 млрд долларов.