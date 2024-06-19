Конгресс США: Госдолг к 2034 году может достигнуть $50 трлн

Государственный долг США в 2034 году превысит 50 трлн долларов, что составит более 122% от ВВП страны.

Государственный долг США в 2034 году превысит 50 трлн долларов, что составит более 122% от ВВП страны.

Как передает Report , такой прогноз представило бюджетное управление Конгресса США.

В документе говорится, что в феврале специалисты прогнозировали, что к 2034 году госдолг США составит 48,3 трлн долларов (116% от ВВП страны).

Согласно прогнозу, средний годовой рост ВВП США в 2029-2034 годах будет составлять 1,8%.

В начале января госдолг США превысил отметку в 34 трлн долларов, показав рост более чем на 4 трлн долларов за 2023 год. Президент страны Джо Байден подписал 3 июня 2023 года одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года.