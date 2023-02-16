Конгресс прогнозирует увеличение дефицита бюджета США

Дефицит бюджета США будет в основном увеличиваться в период до 2033 года.

Дефицит бюджета США будет в основном увеличиваться в период до 2033 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз представило Бюджетное управление Конгресса США.

"Бюджетное управление прогнозирует, что дефицит федерального бюджета составит $1,4 трлн в 2023 году", - отмечается в опубликованных материалах.

Согласно приведенным оценкам, "дефицит главным образом будет увеличиваться в ближайшие годы", в 2033 году он составит $2,7 трлн. "Дефицит оценивается в 5,3% ВВП в 2023 году, увеличится до 6,1% ВВП в 2024 и 2025 годах, а потом сократится в последующие два года", - прогнозируют в управлении.

"После 2027 года дефицит снова возрастет, достигнув 6,9% ВВП в 2033-м, данный уровень с 1946 года был превышен только пять раз", - подчеркивается в опубликованных материалах.