Конгресс принял законопроект о финансировании правительства, избежав шатдауна

Сенат Конгресса полного состава одобрил в ночь на субботу пакетный законопроект, предусматривающий продление выделения средств на работу основной части федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в США 30 сентября).

Сенат Конгресса полного состава одобрил в ночь на субботу пакетный законопроект, предусматривающий продление выделения средств на работу основной части федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в США 30 сентября).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Документ поддержали 74 члена верхней палаты Конгресса, 24 высказались против. Законопроект включает в себя финансирование ведомств на сумму примерно $1,2 трлн. Технически в 00:01 23 марта некоторые федеральные ведомства приостановил работу из-за прекращения финансирования.

Финальное голосование по законопроекту началось в 01:52 и завершилось в 02:04. Административно-бюджетное управление Белого дома ранее выразило уверенность в том, что Сенат одобрит законопроект, а президент США Джо Байден в субботу подпишет его. Таким образом, федеральные ведомства смогут в понедельник продолжить работу в обычном режиме.