О нас

Конгресс принял законопроект о финансировании правительства, избежав шатдауна

Конгресс принял законопроект о финансировании правительства, избежав шатдауна Сенат Конгресса полного состава одобрил в ночь на субботу пакетный законопроект, предусматривающий продление выделения средств на работу основной части федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в США 30 сентября).
Другие страны
23 марта 2024 г. 11:10
Конгресс принял законопроект о финансировании правительства, избежав шатдауна

Сенат Конгресса полного состава одобрил в ночь на субботу пакетный законопроект, предусматривающий продление выделения средств на работу основной части федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в США 30 сентября).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Документ поддержали 74 члена верхней палаты Конгресса, 24 высказались против. Законопроект включает в себя финансирование ведомств на сумму примерно $1,2 трлн. Технически в 00:01 23 марта некоторые федеральные ведомства приостановил работу из-за прекращения финансирования.

Финальное голосование по законопроекту началось в 01:52 и завершилось в 02:04. Административно-бюджетное управление Белого дома ранее выразило уверенность в том, что Сенат одобрит законопроект, а президент США Джо Байден в субботу подпишет его. Таким образом, федеральные ведомства смогут в понедельник продолжить работу в обычном режиме.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке US Congress averts government shutdown, passing $1.2 trillion bill

Самое читаемое

Число погибших в результате теракта в Крокус Сити Холле достигло 82 человек
ВидеоЧисло погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" достигло 82 человек
23 марта 2024 г. 09:53
Россия ввела санкции против 56 граждан Канады
Россия ввела санкции против 56 граждан Канады
22 марта 2024 г. 20:35
ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в России
ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в России
23 марта 2024 г. 01:37
В пресс-службе МВД произведены кадровые назначения
В пресс-службе МВД произведены кадровые назначения
20 марта 2024 г. 13:08
Эмин Агаларов: Этот теракт коснулся лично меня и моей семьи
Эмин Агаларов: Этот теракт коснулся лично меня и моей семьи
23 марта 2024 г. 04:18
СОБР зашел в здание Крокуса, где произошла стрельба
ВидеоСОБР зашел в здание "Крокуса", где произошла стрельба
22 марта 2024 г. 23:10
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:49
Эксперты: Теракт в Подмосковье совершил ИГИЛ или создается почва для всеобщей мобилизации
Эксперты: Теракт в Подмосковье совершил ИГИЛ или создается почва для всеобщей мобилизации
23 марта 2024 г. 07:47
Теракт в Крокус Сити Холле: Что известно о нападавших?
Теракт в "Крокус Сити Холле": Что известно о нападавших?
23 марта 2024 г. 08:58
Разведка Украины назвала цель стрельбы в Крокус сити холле
Разведка Украины назвала цель стрельбы в "Крокус сити холле"
23 марта 2024 г. 00:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi