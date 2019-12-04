Конгресс принял законопроект, который может привести к санкциям против Китая

Палата представителей Конгресса приняла практически единогласно законопроект, который обязывает вашингтонскую администрацию рассмотреть вопрос о введении санкций в рамках "Глобального закона Магнитского" против китайских властей в связи с ситуацией вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, законопроект поддержали 407 конгрессменов из обеих партий, против выступил лишь один республиканец.

Инициатива, касающаяся прав человека в СУАР, также обязывает правительство США изучить вопрос о возможном введении запрета на экспорт ряда американских товаров, технологий и услуг представителям китайских властей, находящимся в СУАР. Законодатели призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа осудить действия Пекина в отношении уйгуров, а председателя КНР Си Цзиньпина - закрыть исправительные лагеря, в которых якобы могут противозаконно содержаться до миллиона представителей этого этнического меньшинства.

В сентябре законопроект был одобрен в Сенате, теперь он отправляется на подпись Трампу, который может наложить на него вето.