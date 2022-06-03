Конгресс потребовал от Байдена отчет о расходовании денег на помощь Украине

Американские конгрессмены настаивают, чтобы администрация президента Джо Байдена предоставила им необходимую информацию о расходовании выделенных Украине средств в размере 40 миллиардов долларов США.

Американские конгрессмены настаивают, чтобы администрация президента Джо Байдена предоставила им необходимую информацию о расходовании выделенных Украине средств в размере 40 миллиардов долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом пишет Politico.

Согласно ее данным, в законодательных кругах все сильнее растет обеспокоенность относительно того, сможет ли Белый дом отчитаться за беспрецедентный объем предоставленных средств и должным образом отследить тысячи единиц вооружений и техники, поставляемой в Украину.

"Ряд конгрессменов уже предупредили администрацию, что будущий пакет помощи может не получить поддержку со стороны подавляющего большинства членов конгресса, как это было в предыдущие разы. Ключевым фактором в данном вопросе будет то, насколько исчерпывающе Пентагон отчитается за выделенные средства", — следует из публикации.

По информации газеты, еще до одобрения законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов США Киеву американское оборонное ведомство "с трудом справлялось" с этой задачей.