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Конгресс потребовал от Байдена отчет о расходовании денег на помощь Украине

Конгресс потребовал от Байдена отчет о расходовании денег на помощь Украине Американские конгрессмены настаивают, чтобы администрация президента Джо Байдена предоставила им необходимую информацию о расходовании выделенных Украине средств в размере 40 миллиардов долларов США.
Другие страны
3 июня 2022 г. 07:04
Конгресс потребовал от Байдена отчет о расходовании денег на помощь Украине

Американские конгрессмены настаивают, чтобы администрация президента Джо Байдена предоставила им необходимую информацию о расходовании выделенных Украине средств в размере 40 миллиардов долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Politico.

Согласно ее данным, в законодательных кругах все сильнее растет обеспокоенность относительно того, сможет ли Белый дом отчитаться за беспрецедентный объем предоставленных средств и должным образом отследить тысячи единиц вооружений и техники, поставляемой в Украину.

"Ряд конгрессменов уже предупредили администрацию, что будущий пакет помощи может не получить поддержку со стороны подавляющего большинства членов конгресса, как это было в предыдущие разы. Ключевым фактором в данном вопросе будет то, насколько исчерпывающе Пентагон отчитается за выделенные средства", — следует из публикации.

По информации газеты, еще до одобрения законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов США Киеву американское оборонное ведомство "с трудом справлялось" с этой задачей.

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Версия на азербайджанском языке Politico: Konqres Baydendən Ukraynaya yardım üçün xərclənən vəsait haqqında məlumat istəyir

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