Конгресс пока не принял решение о запуске импичмента Байдена

Американские законодатели пока не приняли решения насчет запуска процедуры импичмента президента США Джо Байдена.
Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, с таким заявлением выступил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.
По его словам, Белый дом отказывается передавать запрошенные документы и предоставлять определенных свидетелей, которые имеют ключевое значение для установления того, что именно произошло.
"Повторюсь, речь по-прежнему не идет о вынесенном заранее вердикте, мы не пришли к заключению о том, что процедура импичмента будет запущена. Но мы вынуждены принять дальнейшие необходимые шаги, чтобы добиться показаний и передачи документов, чтобы раскрыть правду", - заявил Джонсон.
Спикер нижней палаты Конгресса США подчеркнул, что преждевременное вынесение вердикта об импичменте президента было бы нарушением конституционных обязательств.
"Семья Байдена получила более $20 млн через созданные ими подставные компании", - заявил Джонсон, отметив, что средства поступали из Китая, России и Казахстана.
"Мы знаем, что Джо Байден по меньшей мере 22 раза обсуждал деловую деятельность [своего сына] Хантера Байдена с его иностранными партнерами", - продолжил спикер.