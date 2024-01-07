Конгресс пока не принял решение о запуске импичмента Байдена

Американские законодатели пока не приняли решения насчет запуска процедуры импичмента президента США Джо Байдена.

Американские законодатели пока не приняли решения насчет запуска процедуры импичмента президента США Джо Байдена.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, с таким заявлением выступил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

По его словам, Белый дом отказывается передавать запрошенные документы и предоставлять определенных свидетелей, которые имеют ключевое значение для установления того, что именно произошло.

"Повторюсь, речь по-прежнему не идет о вынесенном заранее вердикте, мы не пришли к заключению о том, что процедура импичмента будет запущена. Но мы вынуждены принять дальнейшие необходимые шаги, чтобы добиться показаний и передачи документов, чтобы раскрыть правду", - заявил Джонсон.

Спикер нижней палаты Конгресса США подчеркнул, что преждевременное вынесение вердикта об импичменте президента было бы нарушением конституционных обязательств.

"Семья Байдена получила более $20 млн через созданные ими подставные компании", - заявил Джонсон, отметив, что средства поступали из Китая, России и Казахстана.

"Мы знаем, что Джо Байден по меньшей мере 22 раза обсуждал деловую деятельность [своего сына] Хантера Байдена с его иностранными партнерами", - продолжил спикер.