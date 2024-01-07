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Конгресс пока не принял решение о запуске импичмента Байдена

Конгресс пока не принял решение о запуске импичмента Байдена Американские законодатели пока не приняли решения насчет запуска процедуры импичмента президента США Джо Байдена.
Другие страны
7 января 2024 г. 21:32
Конгресс пока не принял решение о запуске импичмента Байдена

Американские законодатели пока не приняли решения насчет запуска процедуры импичмента президента США Джо Байдена.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, с таким заявлением выступил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

По его словам, Белый дом отказывается передавать запрошенные документы и предоставлять определенных свидетелей, которые имеют ключевое значение для установления того, что именно произошло.

"Повторюсь, речь по-прежнему не идет о вынесенном заранее вердикте, мы не пришли к заключению о том, что процедура импичмента будет запущена. Но мы вынуждены принять дальнейшие необходимые шаги, чтобы добиться показаний и передачи документов, чтобы раскрыть правду", - заявил Джонсон.

Спикер нижней палаты Конгресса США подчеркнул, что преждевременное вынесение вердикта об импичменте президента было бы нарушением конституционных обязательств.

"Семья Байдена получила более $20 млн через созданные ими подставные компании", - заявил Джонсон, отметив, что средства поступали из Китая, России и Казахстана.

"Мы знаем, что Джо Байден по меньшей мере 22 раза обсуждал деловую деятельность [своего сына] Хантера Байдена с его иностранными партнерами", - продолжил спикер.

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