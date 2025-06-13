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Конгресс поддержал сокращение финансирования зарубежной помощи и СМИ на $9,4 млрд

Конгресс поддержал сокращение финансирования зарубежной помощи и СМИ на $9,4 млрд Конгресс поддержал сокращение финансирования зарубежной помощи и СМИ на $9,4 млрд
Другие страны
13 июня 2025 г. 03:44
Конгресс поддержал сокращение финансирования зарубежной помощи и СМИ на $9,4 млрд

Палата представителей Конгресса США в четверг поддержала предложение вашингтонской администрации о сокращении на $9,4 млрд государственного финансирования программ иностранной помощи, а также Национального общественного радио (NPR) и вещательной компании PBS.

Как передает Report со ссылкой на трансляцию заседания которая велась на сайте Палаты представителей, документ поддержали 214 законодателей, 212 выступили против.

Президент США Дональд Трамп представил законодателям упомянутое предложение ранее в текущем месяце. Оно предусматривает отмену одобренного ранее Конгрессом финансирования в размере $9,4 млрд. $1,1 млрд из этих средств планировалось предоставить Национальному общественному радио и PBS. Около $8,3 млрд должны были направить на программы зарубежной помощи по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Когда документ рассмотрит Сенат Конгресса США, пока не уточняется. В обеих палатах Конгресса большинство сейчас у республиканцев.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) ранее неоднократно критиковал Национальное общественное радио и PBS. Законодатель отмечал, что они не должны получать государственные средства. Сотрудники администрации Трампа подчеркивали, что эти СМИ распространяют радикальные и либеральные идеи в интересах демократов.

Упомянутые программы зарубежной помощи касаются, в частности, проектов в сфере противодействия изменению климата, содействия развитию, миротворчества, здравоохранения, поддержки беженцев, устранения последствий стихийных бедствий.

Администрация США фактически приостановила 3 февраля деятельность USAID. Это было сделано с подачи предпринимателя Илона Маска, который до недавнего времени курировал работу американского ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE), сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией.

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Версия на азербайджанском языке Konqres xarici yardım və medianın maliyyələşdirilməsinin 9,4 milyard dollar azaldılmasını təsdiqləyib

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