Конгресс поддержал сокращение финансирования зарубежной помощи и СМИ на $9,4 млрд

Палата представителей Конгресса США в четверг поддержала предложение вашингтонской администрации о сокращении на $9,4 млрд государственного финансирования программ иностранной помощи, а также Национального общественного радио (NPR) и вещательной компании PBS.
Как передает
Президент США Дональд Трамп представил законодателям упомянутое предложение ранее в текущем месяце. Оно предусматривает отмену одобренного ранее Конгрессом финансирования в размере $9,4 млрд. $1,1 млрд из этих средств планировалось предоставить Национальному общественному радио и PBS. Около $8,3 млрд должны были направить на программы зарубежной помощи по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Когда документ рассмотрит Сенат Конгресса США, пока не уточняется. В обеих палатах Конгресса большинство сейчас у республиканцев.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) ранее неоднократно критиковал Национальное общественное радио и PBS. Законодатель отмечал, что они не должны получать государственные средства. Сотрудники администрации Трампа подчеркивали, что эти СМИ распространяют радикальные и либеральные идеи в интересах демократов.
Упомянутые программы зарубежной помощи касаются, в частности, проектов в сфере противодействия изменению климата, содействия развитию, миротворчества, здравоохранения, поддержки беженцев, устранения последствий стихийных бедствий.
Администрация США фактически приостановила 3 февраля деятельность USAID. Это было сделано с подачи предпринимателя Илона Маска, который до недавнего времени курировал работу американского ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE), сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией.