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Конгресс одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана

​Конгресс одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы

Палата представителей Конгресса США, контролируемая демократами, одобрила в среду резолюцию, ограничивающую полномочия президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в середине февраля инициативу утвердил Сенат американского законодательного органа.

Теперь резолюция отправляется на стол главы государства, который, как сообщил ранее Белый дом, намерен наложить на нее вето. На данный момент у демократов недостаточно голосов в контролируемой республиканцами верхней палате Конгресса, чтобы преодолеть президентское вето.

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