 Наверх

Конгресс одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана

​Конгресс одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы про

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия американского президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Резолюция обязывает президента не начинать военные действия против Ирана и на его территории до тех пор, пока американская администрация не получит от Конгресса соответствующее разрешение либо не произойдет "вооруженное нападение на Соединенные Штаты".

Похожая резолюция внесена в контролируемый республиканцами Сенат. Не исключено, что верхняя палата примет ее.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!