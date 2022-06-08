Конгресс оценил поставки Украине американских вооружений и техники в $4 млрд

На начало июня США поставили Украине вооружение и военную технику на сумму более 4 млрд долларов США.

На начало июня США поставили Украине вооружение и военную технику на сумму более 4 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом следует из данных американского Конгресса.

С 24 февраля Киев получил более 6,5 тыс переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 20 тыс гранатометов АТ-4 для борьбы с легкими бронированными целям, свыше 1,4 тыс переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, 108 гаубиц М777 и 220 тыс снарядов к ним.

Кроме того, США поставили Украине 4 реактивные системы залпового огня HIMARS, 121 тактический ударный беспилотник Phoenix Ghost и еще 700 беспилотников-камикадзе Switchblade.

Киев также получил от Вашингтона более 200 бронетранспортеров M113, несколько сотен бронированных внедорожников Humvee, 20 многоцелевых вертолетов Ми-17 советского производства, 7,2 тыс единиц огнестрельного оружия и 50 млн патронов. Еще Пентагон передал Украине три радара контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и большое количество другого нелетального оружия, в том числе оборудование связи и разведки.

По имеющимся данным, большая часть вооружения доставлялась с помощью тяжелых транспортных самолетов, как военных, так и зафрахтованных Пентагоном, на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.