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Конгресс оценил поставки Украине американских вооружений и техники в $4 млрд

Конгресс оценил поставки Украине американских вооружений и техники в $4 млрд На начало июня США поставили Украине вооружение и военную технику на сумму более 4 млрд долларов США.
Другие страны
8 июня 2022 г. 08:42
Конгресс оценил поставки Украине американских вооружений и техники в $4 млрд

На начало июня США поставили Украине вооружение и военную технику на сумму более 4 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом следует из данных американского Конгресса.

С 24 февраля Киев получил более 6,5 тыс переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 20 тыс гранатометов АТ-4 для борьбы с легкими бронированными целям, свыше 1,4 тыс переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, 108 гаубиц М777 и 220 тыс снарядов к ним.

Кроме того, США поставили Украине 4 реактивные системы залпового огня HIMARS, 121 тактический ударный беспилотник Phoenix Ghost и еще 700 беспилотников-камикадзе Switchblade.

Киев также получил от Вашингтона более 200 бронетранспортеров M113, несколько сотен бронированных внедорожников Humvee, 20 многоцелевых вертолетов Ми-17 советского производства, 7,2 тыс единиц огнестрельного оружия и 50 млн патронов. Еще Пентагон передал Украине три радара контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и большое количество другого нелетального оружия, в том числе оборудование связи и разведки.

По имеющимся данным, большая часть вооружения доставлялась с помощью тяжелых транспортных самолетов, как военных, так и зафрахтованных Пентагоном, на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.

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Версия на азербайджанском языке Konqres Amerikanın Ukraynaya silah tədarükünü 4 milyard dollar dəyərində qiymətləndirib

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