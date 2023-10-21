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Конгресс не одобрит запрос Байдена о допфинансировании до избрания спикера Палаты представителей

Конгресс не одобрит запрос Байдена о допфинансировании до избрания спикера Палаты представителей Конгресс США не сможет принять законопроект в отношении запроса президента США Джо Байдена о дополнительном финансировании на помощь Украине и Израилю, пока в Палате представителей не изберут нового спикера, сообщают СМИ.
Другие страны
21 октября 2023 г. 00:21
Конгресс не одобрит запрос Байдена о допфинансировании до избрания спикера Палаты представителей

Конгресс США не сможет принять законопроект в отношении запроса президента США Джо Байдена о дополнительном финансировании на помощь Украине и Израилю, пока в Палате представителей не изберут нового спикера.

Об этом сообщает Report со ссылкой на CNN.

Телеканал отмечает, что ситуация с запросом Белого дома останется неопределенной, пока республиканцы в Палате представителей не определятся с лидером: без спикера палата не может заниматься согласованием бюджета и принимать законы. Кроме того, уточняет телеканал, сложность для администрации представляет и возможное недовольство американцев, поскольку все меньше жителей поддерживают дальнейшую финансовую поддержку Украины.

Со своей стороны лидер сенатского большинства Чак Шумер приветствовал обращение Байдена к Конгрессу и заявил, что Сенат быстро примет решение по законопроекту о дополнительном финансировании.

Напомним, американский президент Джо Байден направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Konqres spiker seçilənə qədər Baydenin əlavə maliyyə tələbini yerinə yetirməyəcək

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