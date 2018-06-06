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    Конго одобрила тестирование в стране экспериментальных лекарств от Эболы

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Комиссия по этике Демократической Республики Конго одобрила тестирование в стране пяти экспериментальных терапевтических лекарств от вируса геморрагической лихорадки Эбола.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

    Разрешение использовать пять терапевтических лекарств было принято 4 июня, при этом все лекарства уже находятся в стране.

    По данным ВОЗ на 3 июня, в ДР Конго зафиксировано 56 случаев Эболы, из них 25 со смертельным исходом. Лабораторно подтверждено 37 заражений смертельным вирусом, еще у 13 пациентов возможно наличие болезни, еще шесть человек, вероятно, заболели.

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