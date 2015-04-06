Лавров: Конфликтующие в Йемене должны сесть за стол переговоров

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Москва призывает стороны конфликта в Йемене вернуться к переговорам". Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хуситы должны прекратить операцию на юге Йемена, а там военные действия достаточно активно идут, захватываются новые территории. И такое прекращение огня должно быть безусловным. А коалиция должна прекратить, соответственно, удары с воздуха. Те силы, которые на земле противостоят хуситам, тоже должны присоединиться к прекращению огня",- сказал Лавров в интервью "Россия сегодня".

По словам Лаврова, Москва сейчас активно работает с саудовскими, египетскими и другими партнерами, которые принимают участие в этой операции.

"Призываем их все-таки вернуться на путь мирного урегулирования, для чего потребуются шаги с обеих конфликтующих сторон",- добавил Лавров.





