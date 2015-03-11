ООН: ​Конфликт в Сирии привел к катастрофическим последствиям

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Конфликт в Сирии привел к катастрофическим последствиям - сотни тысяч человек были убиты, миллионы бежали из страны или стали внутренне перемещенными лицами. С начала конфликта сирийская экономика потеряла более 202 млрд. долларов США. Как сообщает Report, об этом говорится в новом докладе, подготовленном совместно c Сирийским центром по исследованию политики, Программой развития ООН и Ближневосточным агентством для помощи палестинским беженцам БАПОР).

Согласно авторам доклада, насилие в Сирии привело к гибели 210 тыс. человек. Еще 840 тыс. человек получили ранения. Более шести миллионов или 40 процентов населения Сирии стали внутренними переселенцами и четыре миллиона бежали в соседние страны. Еще полтора миллиона уехали в другие страны в качестве трудовых мигрантов.

Показатель продолжительности жизни сократился с 79,5 лет в 2010 году до 55,7 лет в 2014. Уровень безработицы в стране составляет 58 процентов. За четыре года работу потеряли почти три миллиона человек. Две трети сирийцев живут в условиях крайней нищеты. Пятьдесят процентов детей школьного возраста последние три года не посещают школу.