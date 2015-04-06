​СМИ: Боевики похитили более 300 мирных граждан в Сирии

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" взяли в плен 300 мирных граждан в пригороде Идлиб - на северо-западе Сирии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как передает ливанский телеканал "Ал-Маядин", террористы похитили граждан из поселения Аль-Дана. По данным телеканала, среди пленных большое количество детей.

Город Идлиб с населением в 100 тысяч человек 28 марта был захвачен боевиками "Джебхат ан-Нусра" и стал вторым городом после Ракки, который полностью перешел под контроль террористов.