​Могила Саддама Хусейна разрушена в Тикрите

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В иракском городе Тикрит в ходе столкновений иракских военных с боевиками группировки "Исламское государство" за контроль над городом практически разрушена могила Саддама Хусейна, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что от могилы остались лишь опорные колонны. Кроме того, вместо плаката с изображением Саддама Хусейна висят флаги иракского ополчения и фотографии их лидеров.

Отметим, что 11 марта иракские военные и местные ополченцы вошли в город Тикрит, в котором находятся боевики террористической группировки "Исламское государство".