Представитель: Конфликт АЗОВа и азербайджанских предпринимателей не имеет этнической почвы

Киев. 22 декабря. REPORT.AZ/ Конфликт между азербайджанскими предпринимателями Харькова и гражданским корпусом полка «АЗОВ» не имеет этнической почвы.

Об этом Report сообщил уполномоченный представитель гражданского корпуса «АЗОВ» Александр Алфёров.

Как сообщалось ранее, вечером 15 декабря в Харькове представители гражданского корпуса полка «АЗОВ» изъяли товар (новогодние елки) на торговой точке, которая принадлежала пяти азербайджанцам. Предприниматели заявляют, что их оскорбляли из-за национальной принадлежности и избирательно изъяли товар только у них.

Уполномоченный представитель гражданского корпуса полка «АЗОВ» заявляет, что это были не военнослужащие, а представители гражданского корпуса, поскольку военнослужащие «АЗОВа» находятся в зоне АТО.

«Изъяли товар у предпринимателей не потому что они азербайджанцы, а потому что ели, которые у них продавались, были вырезаны в незаконный способ и не имели надлежащей маркировки. Подобные рейды проводились по всему городу, изъятый товар раздавали мимо проходившим харьковчанам. Подобные мероприятия мы проводим не в первый раз с целью бороться с незаконной вырубкой деревьев в новогодние и рождественские праздники. Никакой этнической почвы в конфликте нет», - заявил Александр Алфёров Report.