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Конфискованную яхту российского олигарха продадут на аукционе

Конфискованную яхту российского олигарха продадут на аукционе Власти Гибралтара продадут яхту Axioma на аукционе, предположительно, принадлежащую предпринимателю Дмитрию Пумпянскому.
Другие страны
21 августа 2022 г. 08:54
Конфискованную яхту российского олигарха продадут на аукционе

Власти Гибралтара продадут яхту Axioma на аукционе, предположительно, принадлежащую предпринимателю Дмитрию Пумпянскому.

Как передает Report со ссылкой на газету The Guardian, выручка от торгов, которые намечены на 23 августа, будет перечислена не на помощь беженцам Украины, как призывают Великобритания и несколько других стран, а банку JPMorgan США.

Администрация порта Гибралтара в марте после введения санкций в отношении Пумпянского странами Запада арестовала судно длиной 72,5 м. По решению Верховного суда заморской территории Британии яхта стоимостью около 65 млн евро (77 млн долларов) была выставлена на торги.

Газета подчеркивает, сто яхта была задержана по требованию JPMorgan, который, в свою очередь, утверждает, что принадлежащая российскому предпринимателю компания Pyrene Investments должна банку средства в размере 20 млн долларов. Якобы банк не вправе принимать выплаты от лица, которое подпало под санкции, поэтому условия займа считаются нарушенными.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı oliqarxın müsadirə edilən yaxtası hərraca çıxarılacaq

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