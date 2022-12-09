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Конфискация активов российских олигархов будет происходить по уголовным обвинениям

Конфискация активов российских олигархов будет происходить по уголовным обвинениям Конфискация активов российских олигархов в ЕС будет происходить на основании уголовных обвинений в обходе санкций.
Другие страны
9 декабря 2022 г. 12:22
Конфискация активов российских олигархов будет происходить по уголовным обвинениям

Конфискация активов российских олигархов в ЕС будет происходить на основании уголовных обвинений в обходе санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Главной темой опять станет Украина. Я представлю министрам информацию о прогрессе в вопросе санкций, где у нас есть новое развитие, в результате которого станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний", - заявил он.

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