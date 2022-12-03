Конференция за мир без ядерного оружия пройдет в декабре в Хиросиме

Первая конференция международной группы за мир без ядерного оружия (IGEP) пройдет в Хиросиме 10 и 11 декабря.

Первая конференция международной группы за мир без ядерного оружия (IGEP) пройдет в Хиросиме 10 и 11 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу МИД Японии.

"Премьер-министр [Японии] Фумио Кисида объявил о создании IGEP в качестве форума, на котором участники как из ядерных, так и неядерных государств при содействии действующих и бывших политических лидеров со всего мира будут обмениваться идеями и мыслями вне зависимости от позиций представляемых ими стран и вести откровенные дискуссии о конкретном пути к миру без ядерного оружия", - говорится в сообщении ведомства.

Россию на конференции представит директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков. В первый день заседания ожидаются видеообращения от бывшего президента США Барака Обамы и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Среди участников мероприятия также заявлены бывший высокий представитель ООН по вопросам разоружения Ангела Кейн, экс-замгенсека НАТО Роуз Готтемюллер и другие.