Конференция политических сил Йемена пройдет в Эр-Рияде в мае

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Конференция с участием всех политических сил Йемена пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в середине мая. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил министр транспорта страны Бадр Мухаммед Басляма.

"В ней примут участие все политические силы Йемена, кроме хуситов и Али Абдаллы Салеха", — приводит слова министра йеменский новостной интернет-портал "Ахбар Йемен". Басляма также пояснил, что конференция нацелена на начало межйеменского диалога и обсуждение мирной инициативы Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива.

Министр также заявил о необходимости начала арабской наземной фазы операции против хуситов в Йемене, "в особенности, в Адене, чтобы прекратить преступления хуситов и экс-президента Салеха".

С 26 марта страны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией проводят в Йемене операцию "Буря решимости". В результате неконтролируемых авиаударов по городам страны, в Йемене, по официальным данным, погибли уже более 1200 человек, несколько тысяч мирных жителей ранены, десятки тысяч стали беженцами.