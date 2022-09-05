Конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине

Несмотря на военные действия, важно уже сейчас планировать меры по восстановлению Украины и вести подготовку к этой задаче.

Несмотря на военные действия, важно уже сейчас планировать меры по восстановлению Украины и вести подготовку к этой задаче.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Берлине.

"Германия как председательствующая в Группе семи страна вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен проведет 25 октября экспертную конференцию в Берлине с целью обсуждения организации и архитектуры для восстановления", - отметил он.

Шольц также указал Шмыгалю на важность проведения реформ в области верховенства права и органов правосудия, "чтобы привлечь инвестиции для восстановления" Украины.