Конференция по Сирии в Париже пройдет на уровне глав МИД

Парижская конференция по Сирии, которая запланирована на 13 февраля, пройдет на уровне глав МИД.

Парижская конференция по Сирии, которая запланирована на 13 февраля, пройдет на уровне глав МИД.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Франции Кристоф Лемуан.

"Конференция по Сирии, которая состоится 13 февраля в Париже, будет проведена на министерском уровне, - сказал он. - Так же было и на предыдущих конференциях в Иордании и Саудовской Аравии. Сирию будет представлять министр иностранных дел Асаад Хасан аш-Шибани".

По его словам, на встрече не будут представлены ни конфессиональные, ни этнические группы.

"Дискуссии с сирийским гражданским обществом пройдут в Институте Арабского мира отдельно от основного форума", - отметил Лемуан.