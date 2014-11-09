Конференция по борьбе с финансированием терроризма пройдет в Бахрейне

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Конференция по борьбе с финансированием терроризма откроется в воскресенье в Бахрейне при участии представителей более 30 стран, а также международных и региональных организаций.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", приглашения для участия в совещании получили все страны-участники международной конференции по поддержанию мира и безопасности в Ираке, которая прошла в Париже в сентябре.

Ранее министерство финансов Бахрейна сообщило, что участие в совещании подтвердили такие организации, как ООН, Международный банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд, Лига арабских государств, Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива, Еврокомиссия, группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и ее ближневосточное подразделение — МЕНАФАТФ.

На конференции в Бахрейне каждую страну будут представлять два человека, в частности, от России на совещание прибудут сотрудники МИД РФ и Федеральной службы России по финансовому мониторингу.

Как говорится в программе форума, участники обсудят в Манаме возможности более тесного международного сотрудничества, чтобы положить конец финансированию террористических организаций. Организаторы совещания планируют устроить дискуссию по вопросу контроля за интернетом и социальными сетями, а также распространенными в арабском мире неформальными системами перевода денег с целью не допустить их использование для финансирования террористов.

Кроме того, участники конференции должны будут привести примеры из опыта борьбы с финансированием терроризма той страны или организации, которую они представляют.