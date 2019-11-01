Климатический форум COP25 пройдет в декабре в Мадриде

Климатический форум COP25, который должен был пройти в Чили, но был отменен, пройдет со 2 по 13 декабря в Мадриде.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в среду президент Чили Себастьян Пиньера на фоне массовых протестов заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в его стране в ноябре и декабре.

"Мы рады сообщить, что... (климатический форум) COP25 пройдет 2-13 декабря в Мадриде", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте рамочной конвенции ООН об изменении климата.