Конец кризиса. Конте сформировал новое правительство

Джузеппе Конте, вновь возглавивший итальянское правительство, объявил его состав после встречи с президентом страны Серджо Матареллой в среду.

Как передаёт Report со ссылкой на Euronews, коалиция сформирована «Движением 5 звёзд» и оппозиционной Демократической партией, при этом в состав правительства вошли также представители левой партии «Свободные и равные».

Подавляющее большинство сторонников «Движения 5 звёзд» в ходе прошедшего во вторник онлайн-голосования поддержали создание коалиции с Демократической партией, считавшейся до последнего времени их основным политическим противником.