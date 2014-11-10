Кондолиза Райс пожаловалась на периодическое игнорирование Америки

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Бывший американский госсекретарь Кондолиза Райс пожаловалась на то, что "когда США отступают на шаг назад и говорят тихо, их никто не слушает". Об этом она заявила в интервью телеканалу Fox.

По ее мнению, американцев не устраивает мир, в котором США не ведут активную внешнюю политику. "Я думаю, что американцы и весь мир готовы к более сильному лидерству Соединенных Штатов", — подчеркнула она.

Она также раскритиковала вывод американских войск из Ирака, отметив, что усиление военного контингента в этой стране при Буше помогло стабилизировать положение в регионе.

Райс уверена, что о поражении США в кампании против "Исламского государства" говорить пока слишком рано, хотя США сейчас точно не побеждают в ней, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

7 ноября президент США Барак Обама пообещал направить в Ирак полторы тысячи военных для инструктажа иракской армии и курдских ополченцев. 5 ноября он допустил начало наземной операции в Ираке.