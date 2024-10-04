Концерн KNDS подписал контракт на поставку Киеву 12 САУ Caesar

Германо-французский оборонный концерн KNDS на международном форуме оборонных индустрий в Киеве подписал контракт на поставку Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

Германо-французский оборонный концерн KNDS на международном форуме оборонных индустрий в Киеве подписал контракт на поставку Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

"Вчера на промышленном форуме, организованном в Киеве, KNDS France подписал контракт на поставку 12 гаубиц Caesar за счет финансирования со стороны Украины. Увеличение производственных мощностей нашей оборонной промышленности помогает поддержать Украину", - отметил министр.

Ранее концерн KNDS сообщил об открытии филиала в Украине. Предприятие в Киеве призвано дать возможность украинской промышленности проводить техническое обслуживание и ремонт танков Leopard, зенитных самоходных установок Gepard, САУ Panzerhaubitze 2000 и Caesar, легких колесных танков AMX-10 RC.

Также совместно с украинскими подрядчиками KNDS будет производить 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы и выпускать запасные части для техники.