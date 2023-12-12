Концерн “Калашников” выпустил партию АК-74М-М

“Калашников” выпустил партию массогабаритных макетов (ММГ) автомата АК-74М-М, позволяющих выполнять неполную сборку и разборку оружия.

“Калашников” выпустил партию массогабаритных макетов (ММГ) автомата АК-74М-М, позволяющих выполнять неполную сборку и разборку оружия.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Отмечается, что в партию вошло более семи тысяч единиц макетов. В концерне добавили, что спрос на ММГ значительно превышает возможности предприятия по его выпуску. Их изготавливают одновременно с выполнением гособоронзаказа на боевое стрелковое оружие.

До этого стало известно, что поставки автоматов АК-12 в российские войска по итогам 2023 года выросли почти вдвое.

Управляющий директор концерна «Калашников» Андрей Барышников заявлял, что концерн планирует до конца года начать производство модернизированного автомата АК-12.