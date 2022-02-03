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Комплекс С-400 прибыл из Россию в Беларусь

Комплекс С-400 прибыл из Россию в Беларусь Российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" передислоцирован в Беларусь, где он заступит на боевое дежурство в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.
Другие страны
3 февраля 2022 г. 07:28
Комплекс С-400 прибыл из Россию в Беларусь

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" передислоцирован в Беларусь, где он заступит на боевое дежурство в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл в Беларусь", - сказали в военном ведомстве. По его данным, со станции разгрузки личный состав совершит марш на штатной технике на незнакомый полигон в Брестской области.

"По прибытии к местам выполнения учебных задач российские расчеты зенитного ракетного комплекса С-400… заступят на боевое дежурство по ПВО в составе единой региональной системы ПВО Белоруссии и России", - сообщили в министерстве. Ранее в оборонном ведомстве проинформировали, что два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, отправлены в Беларусь.

Проверка пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Беларуси, также будет организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве. Кроме того, пройдет проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения "Союзная решимость - 2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. По информации Минобороны РФ, в ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya S-400 komplekslərini Belarusa gətirib

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