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Компания United Airlines объявила о возобновлении полетов в Тель-Авив с 5 июня

Компания United Airlines объявила о возобновлении полетов в Тель-Авив с 5 июня Авиакомпания United Airlines c 5 июня возобновит полеты из Нью-Йорка в Тель-Авив.
Другие страны
31 мая 2025 г. 11:42
Компания United Airlines объявила о возобновлении полетов в Тель-Авив с 5 июня

Авиакомпания United Airlines c 5 июня возобновит полеты из Нью-Йорка в Тель-Авив.

Как передает Report со ссылкой на издание Times of İsrael, об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Сообщается, что решение об этом принято после детальной оценки ситуации, а также "тесной работы с профсоюзами, которые представляют интересы бортпроводников и пилотов".

United Airlines прекратила авиасообщение между нью-йоркским аэропортом Ньюарк и тель-авивским Бен-Гурион 4 мая после того, как баллистическая ракета из Йемена попала на территорию главной воздушной гавани Израиля.

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Версия на азербайджанском языке “United Airlines” iyunun 5-dən Təl-Əvivə uçuşları bərpa edəcək

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