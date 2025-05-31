Компания United Airlines объявила о возобновлении полетов в Тель-Авив с 5 июня

Авиакомпания United Airlines c 5 июня возобновит полеты из Нью-Йорка в Тель-Авив.

Авиакомпания United Airlines c 5 июня возобновит полеты из Нью-Йорка в Тель-Авив.

Как передает Report со ссылкой на издание Times of İsrael, об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Сообщается, что решение об этом принято после детальной оценки ситуации, а также "тесной работы с профсоюзами, которые представляют интересы бортпроводников и пилотов".

United Airlines прекратила авиасообщение между нью-йоркским аэропортом Ньюарк и тель-авивским Бен-Гурион 4 мая после того, как баллистическая ракета из Йемена попала на территорию главной воздушной гавани Израиля.