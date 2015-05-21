​Компания Transocean выплатит 211 млн. долларов США за разлив нефти в Мексиканском заливе

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Швейцарская компания Transocean выплатит 211 млн. долларов пострадавшим в результате разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили адвокаты потерпевших, соответствующее соглашение было достигнуто сторонами в среду.

В апреле 2010 года на принадлежавшей Transocean платформе Deepwater Horizon, где энергетическая группа ВР занималась бурением на скважине Macondo, произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек. Остановить утечку нефти удалось лишь спустя 87 дней, когда в воды залива уже попало, по данным властей, 4,9 млн. баррелей. Эта авария стала крупнейшей экологической катастрофой в истории США.

В 2014 году суд Нового Орлеана (штат Луизиана) постановил, что ВР несет 67% ответственности за произошедшее, Transocean - 30%, а еще 3% - американская Halliburton, которая должна была зацементировать нефтяную скважину. Ранее ВР уже выплатила различные компенсации на сумму около 28 млрд. долларов.

Transocean считается одной из крупнейших в мире компаний, выполняющих подряды на оффшорное бурение. Она была основана в 1973 году и базируется в Швейцарии. Общий штат сотрудников Transocean превышает 18 тыс. человек.