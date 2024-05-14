О нас

Компания из КНР возобновит добычу урана в Нигере спустя 10 лет

Компания из КНР возобновит добычу урана в Нигере спустя 10 лет Компания Societe des Mines d'Azelik (SOMINA), контрольный пакет акций которой принадлежит КНР, возобновит добычу урана на севере Нигера спустя 10 лет.
Другие страны
14 мая 2024 г. 02:47
Компания из КНР возобновит добычу урана в Нигере спустя 10 лет

Компания Societe des Mines d'Azelik (SOMINA), контрольный пакет акций которой принадлежит КНР, возобновит добычу урана на севере Нигера спустя 10 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило общественное телевидение Нигера.

Созданная в 2007 году компания SOMINA начала добычу урана в 2011 году в Азелике, в 200 км к юго-западу от шахтерского города Арлит, где французская компания Orano работает около 50 лет. Однако в 2014 году она приостановила добычу из-за падения мировых цен на уран.

Теперь цены на уран выросли в пять раз по сравнению с 2016 годом, когда они опускались до самой низкой отметки. Рост цен можно объяснить как восстановлением спроса на атомную энергетику, так и международной геополитической напряженностью.

В июне прошлого года правительство Нигера и Китайская национальная урановая компания подписали меморандум о взаимопонимании по возобновлению деятельности SOMINA.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Евровидение-2024: Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
"Евровидение-2024": Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
8 мая 2024 г. 01:25
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе Евровидение
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"
11 мая 2024 г. 08:58
В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
ВидеоВ Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
12 мая 2024 г. 00:39
В Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
ВидеоВ Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
10 мая 2024 г. 18:45
Определились все участники финала Евровидения-2024
Определились все участники финала "Евровидения-2024"
10 мая 2024 г. 01:46
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
11 мая 2024 г. 19:05
Стартовал второй полуфинал Евровидение 2024
Стартовал второй полуфинал "Евровидение 2024"
9 мая 2024 г. 23:23
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
9 мая 2024 г. 00:00
Победитель Евровидения-2024 разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
ВидеоПобедитель "Евровидения-2024" разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
12 мая 2024 г. 04:09
В результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
ФотоВ результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
11 мая 2024 г. 23:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi