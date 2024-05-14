Компания из КНР возобновит добычу урана в Нигере спустя 10 лет

Компания Societe des Mines d'Azelik (SOMINA), контрольный пакет акций которой принадлежит КНР, возобновит добычу урана на севере Нигера спустя 10 лет.
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Созданная в 2007 году компания SOMINA начала добычу урана в 2011 году в Азелике, в 200 км к юго-западу от шахтерского города Арлит, где французская компания Orano работает около 50 лет. Однако в 2014 году она приостановила добычу из-за падения мировых цен на уран.
Теперь цены на уран выросли в пять раз по сравнению с 2016 годом, когда они опускались до самой низкой отметки. Рост цен можно объяснить как восстановлением спроса на атомную энергетику, так и международной геополитической напряженностью.
В июне прошлого года правительство Нигера и Китайская национальная урановая компания подписали меморандум о взаимопонимании по возобновлению деятельности SOMINA.