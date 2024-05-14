Компания из КНР возобновит добычу урана в Нигере спустя 10 лет

Компания Societe des Mines d'Azelik (SOMINA), контрольный пакет акций которой принадлежит КНР, возобновит добычу урана на севере Нигера спустя 10 лет.

Компания Societe des Mines d'Azelik (SOMINA), контрольный пакет акций которой принадлежит КНР, возобновит добычу урана на севере Нигера спустя 10 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило общественное телевидение Нигера.

Созданная в 2007 году компания SOMINA начала добычу урана в 2011 году в Азелике, в 200 км к юго-западу от шахтерского города Арлит, где французская компания Orano работает около 50 лет. Однако в 2014 году она приостановила добычу из-за падения мировых цен на уран.

Теперь цены на уран выросли в пять раз по сравнению с 2016 годом, когда они опускались до самой низкой отметки. Рост цен можно объяснить как восстановлением спроса на атомную энергетику, так и международной геополитической напряженностью.

В июне прошлого года правительство Нигера и Китайская национальная урановая компания подписали меморандум о взаимопонимании по возобновлению деятельности SOMINA.