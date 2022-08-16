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Компания Илона Маска пообещала хакерам 1,5 млн рублей за взлом SpaceX

Компания Илона Маска пообещала хакерам 1,5 млн рублей за взлом SpaceX Компания SpaceX пообещала заплатить хакерам, которые смогут взломать ее систему спутникового интернета Starlink. Как сообщает Business Insider, специалистам, которые обнаружат ошибки и бреши, получат до $25 тыс. (1,5 млн руб. по текущему курсу), передает
Другие страны
16 августа 2022 г. 20:33
Компания Илона Маска пообещала хакерам 1,5 млн рублей за взлом SpaceX
Илон Маск

Компания SpaceX пообещала заплатить хакерам, которые смогут взломать ее систему спутникового интернета Starlink. Как сообщает Business Insider, специалистам, которые обнаружат ошибки и бреши, получат до $25 тыс. (1,5 млн руб. по текущему курсу), передает Report со ссылкой на Газета.ру.

Отмечается, что таким образом компания отреагировала на заявление исследователя безопасности Леннерта Воутерса, который рассказал, как ему удалось взломать Starlink с помощью самодельного устройства за $25.

В шестистраничном докладе «Starlink приветствует исследователей в области безопасности» SpaceX поздравила Воутерса с его взломом. «Мы находим атаку технически впечатляющей, и это первая подобная атака, о которой нам известно», — говорится в документе SpaceX.

В компании заверили, что их собственные инженеры постоянно пытаются взломать Starlink, чтобы сделать его более безопасным. Представитель SpaceX посоветовал другим специалистам внести свой вклад в поиск багов.

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