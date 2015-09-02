​Компания Google внесла изменения в свой логотип - ВИДЕО

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Калифорнийская компания Google обновила своей логотип, представив сегодня его новую версию.

Как передает Report, изменения коснулись шрифта и его дополнительных технических элементов.

При этом, сохранена вся концепция изображения - название компании из шести букв и цветовая гамма.

"Логотип Google стал более изящным и легким, - отмечает телеканал KTLA. - Он лучше подходит для мобильных интернет-платформ и оптимально выглядит на экране смартфонов".

В свою очередь в распространенном сообщении руководство Google подчеркнуло, что новый логотип стал "проще, ярче, лаконичнее и более дружественным".

Обновление логотипа последовало после кардинального изменения структуры компании Google, когда она превратилась в дочернюю структуру нового холдинга Alphabet.