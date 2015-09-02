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    ​Компания Google внесла изменения в свой логотип - ВИДЕО

    Изменения коснулись шрифта и его дополнительных технических элементов

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Калифорнийская компания Google обновила своей логотип, представив сегодня его новую версию.

    Как передает Report, изменения коснулись шрифта и его дополнительных технических элементов.

    При этом, сохранена вся концепция изображения - название компании из шести букв и цветовая гамма.

    "Логотип Google стал более изящным и легким, - отмечает телеканал KTLA. - Он лучше подходит для мобильных интернет-платформ и оптимально выглядит на экране смартфонов".

    В свою очередь в распространенном сообщении руководство Google подчеркнуло, что новый логотип стал "проще, ярче, лаконичнее и более дружественным".

    Обновление логотипа последовало после кардинального изменения структуры компании Google, когда она превратилась в дочернюю структуру нового холдинга Alphabet.

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