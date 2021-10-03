Китайская компания получит земельный участок в Восточном Туркменистане

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение, в соответствии с которым китайской нефтегазовой корпорации CNPC будет предоставлен в аренду земельный участок, площадью свыше 26 гектаров.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение, в соответствии с которым китайской нефтегазовой корпорации CNPC будет предоставлен в аренду земельный участок, площадью свыше 26 гектаров.

Как передает местное бюро Report, на участке в 18 гектаров будет построен комплекс инженерных сооружений, предназначенных для забора воды из Амударьи, а также - чуть более 8,5 гектара для прокладки водопровода к объектам газовых месторождений, расположенных на договорной территории "Багтыярлык".

Аренда земельного участка с водозаборными сооружениями дана на тот срок, пока будет действовать соглашение о разделе продукции, а участка с водопроводом – на период завершения строительных работ.

Договорная территория "Багтыярлык" - крупный нефтегазовый проект по условиям соглашения о разделе продукции. Оператор проекта - китайская CNPC, входящая в тройку крупнейших нефтегазовых компаний мира.

Соглашение о разделе продукции сроком на более 30 лет было подписано между CNPC и Госагентством по управлению и использованию углеводородных ресурсов, прекратившим свою деятельность 5 лет назад. Его функции, согласно указу президента Бердымухамедова от 15 июля 2016 года, были переданы Госконцернам "Туркменгаз" и "Туркменнефть".

Проект "Багтыярлык" охватывает участок с крупными газовыми месторождениями на правобережье Амударьи в восточном регионе Туркменистана.

Чуть более месяца назад на крупнейшем в мире сухопутном месторождении газа "Галкыныш", являющегося важнейшим источником сырья для газопровода Туркменистан-Китай, при участии СNPС началось строительство особо сложных скважин.