О нас
Report Georgia
Аудио новости

Китайская компания получит земельный участок в Восточном Туркменистане

Китайская компания получит земельный участок в Восточном Туркменистане Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение, в соответствии с которым китайской нефтегазовой корпорации CNPC будет предоставлен в аренду земельный участок, площадью свыше 26 гектаров.
Другие страны
3 октября 2021 г. 15:14
Китайская компания получит земельный участок в Восточном Туркменистане

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение, в соответствии с которым китайской нефтегазовой корпорации CNPC будет предоставлен в аренду земельный участок, площадью свыше 26 гектаров.

Как передает местное бюро Report, на участке в 18 гектаров будет построен комплекс инженерных сооружений, предназначенных для забора воды из Амударьи, а также - чуть более 8,5 гектара для прокладки водопровода к объектам газовых месторождений, расположенных на договорной территории "Багтыярлык".

Аренда земельного участка с водозаборными сооружениями дана на тот срок, пока будет действовать соглашение о разделе продукции, а участка с водопроводом – на период завершения строительных работ.

Договорная территория "Багтыярлык" - крупный нефтегазовый проект по условиям соглашения о разделе продукции. Оператор проекта - китайская CNPC, входящая в тройку крупнейших нефтегазовых компаний мира.

Соглашение о разделе продукции сроком на более 30 лет было подписано между CNPC и Госагентством по управлению и использованию углеводородных ресурсов, прекратившим свою деятельность 5 лет назад. Его функции, согласно указу президента Бердымухамедова от 15 июля 2016 года, были переданы Госконцернам "Туркменгаз" и "Туркменнефть".

Проект "Багтыярлык" охватывает участок с крупными газовыми месторождениями на правобережье Амударьи в восточном регионе Туркменистана.

Чуть более месяца назад на крупнейшем в мире сухопутном месторождении газа "Галкыныш", являющегося важнейшим источником сырья для газопровода Туркменистан-Китай, при участии СNPС началось строительство особо сложных скважин.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти
ФотоВ Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти
27 сентября 2021 г. 17:44
Скончался Сайяд Ализаде
Скончался Сайяд Ализаде
30 сентября 2021 г. 22:53
Азербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины
ФотоАзербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины
28 сентября 2021 г. 15:45
Лига конференций: Карабах с крупным счетом в гостях побеждает Омонию
ВидеоЛига конференций: "Карабах" с крупным счетом в гостях побеждает "Омонию"
1 октября 2021 г. 00:54
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку
27 сентября 2021 г. 18:10
Эксперт: Операция «Железный кулак» привела к полной капитуляции Армении
Эксперт: Операция «Железный кулак» привела к полной капитуляции Армении
27 сентября 2021 г. 10:47
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20
В Северной Ирландии почтили память шехидов Отечественной войны
В Северной Ирландии почтили память шехидов Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 16:22
Депутат Верховной Рады: Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном
Депутат Верховной Рады: "Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном"
1 октября 2021 г. 17:00
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
30 сентября 2021 г. 10:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi