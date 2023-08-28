Компания 3M выплатит $5,5 млрд за дефектные беруши для военных США

Американский холдинг 3M достиг предварительного соглашения о выплате $5,5 млрд для урегулирования более чем 300 тыс. исков, поданных из-за некачественных противошумовых вкладышей для военнослужащих США.

Американский холдинг 3M достиг предварительного соглашения о выплате $5,5 млрд для урегулирования более чем 300 тыс. исков, поданных из-за некачественных противошумовых вкладышей для военнослужащих США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, истцы настаивают, что поставляемые в американские вооруженные силы беруши недостаточно хорошо защищают от шума, поэтому некоторые военнослужащие стали хуже слышать или оглохли.

Холдинг будет выплачивать оговоренную сумму на протяжении пяти лет. Договоренность подлежит утверждению советом директоров компании.