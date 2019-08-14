Российская букмекерская компания приостановила свою деятельность в Великобритании

Российская букмекерская компания 1XBet приостановила работу своего сайта после расследования The Sunday Times о приеме компанией ставок на детский спорт, сообщает Report со ссылкой на британские СМИ.

Расследование, опубликованное в прошлом месяце, показало, что компания по данным на июнь принимала ставки на своем сайте в Кении на баскетбол U16 и другие игры, которые, по-видимому, проходили в школьных спортзалах. Дальнейшее расследование выявило доказательства, что 1XBet размещала рекламу на сайтах, предлагающих незаконную трансляцию матчей Премьер-лиги.

В прошлом году британские СМИ также писали, что 1XBet принимали ставки на петушиные бои в прямом эфире из Филиппин.

Поставщик программного обеспечения 1XBet FSBTechology отключил сайт компании в Великобритании в эти выходные и на данный момент пересматривает с компанией соглашение "white label" (концепция, предусматривающая производство немарочных продуктов или услуг одной компанией и использование таких продуктов или услуг другой компанией под своим брендом). FSB Technology добавила, что вклады пользователей 1XBet защищены, пока сайт находится в автономном режиме.

Комиссия по азартным играм Великобритании в настоящее время ведет расследование деятельности 1XBet.

Отметим, что букмекерская компания 1XBet также нелегально осуществляет деятельность на территории Азербайджана. На некоторых местных и иностранных сайтах можно увидеть, что букмекерская контора 1XBET незаконно использует фотографии футболистов сборной Азербайджана в качестве средства рекламы. В связи с этим Ассоциация Футбольных Федераций Азербайджана неоднократно выступала с заявлением. В Азербайджане первой и единственной законной ставочной игрой считается Topaz.