Компании Японии могут потерять из-за пошлин США десятки миллиардов долларов

Крупнейшие компании Японии, в том числе Toyota, Sony и Mizuho, могут потерять до 4 трлн иен ($27,6 млрд) из-за американских пошлин.

Крупнейшие компании Японии, в том числе Toyota, Sony и Mizuho, могут потерять до 4 трлн иен ($27,6 млрд) из-за американских пошлин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По оценке издания, общая сумма потерь может вырасти в связи "с крайней неопределенностью" ситуации.

Одной из самых уязвимых оказалась сфера автомобилестроения - лидер японского экспорта, отмечается в публикации. В 2023 году Япония поставила в США 1,5 млн автомобилей на сумму более $40 млрд.

"Влияние тарифной политики огромно", - констатирует глава Honda Тосихиро Мибе. По оценке компании, ее дополнительные расходы могут вырасти на 650 млрд иен ($4,5 млрд). Одновременно она сокращает инвестиционные планы до 2030 года на 3 трлн иен ($20 млрд), до 7 трлн иен ($48,7 млрд).

Как сообщалось ранее, потери семи ведущих автомобилестроительных компаний Японии из-за повышения таможенных пошлин США в 2025 финансовом году (завершается 31 марта 2026 года) могут составить по меньшей мере 2,7 трлн иен (около $18,5 млрд). Наибольшее сокращение доходов ожидает крупнейший в Японии производитель автомобилей Toyota. Этот показатель может составить более 1 трлн иен (более $6,8 млрд). Только в апреле и мае корпорация уже потеряла 180 млрд иен (свыше $1,2 млрд) из-за введенных американских тарифов.