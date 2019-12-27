Компании-подрядчики "Северного потока - 2" могут избежать американских санкций, если прекратят работы до 20 января 2020 года - в течение 30 дней с момента подписания президентом США Дональдом Трампом положений бюджета, вводящих санкции в отношении российских газопроводов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу Госдепартаментом пояснении к правилам действия американских ограничительных мер.

"Соединенные Штаты введут санкции, если связанные со строительством компании немедленно не продемонстрируют свои намерения прекратить работы. Связанные со строительством компании должны завершить работы в течение 30 дней. Любая компания, участвующая в проекте "Северный поток - 2", должна внимательно изучить, что это означает для ее деятельности", - отмечается в документе. "Намерение США заключается в том, чтобы остановить "Северный поток - 2", - добавили в Госдепартаменте.

Ведомство также подчеркивает, что госсекретарь США Майкл Помпео в течение 60 дней подготовит отчет для Конгресса США, в котором перечислит те компании, которые, по мнению американской стороны, нарушают санкции США. "Госсекретарь выпустит этот отчет без промедлений", - заявил Госдепартамент.