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Компании КНР впервые попадут в пакет санкций ЕС

Компании КНР впервые попадут в пакет санкций ЕС Китайские компании впервые могут попасть в черный список пакета антироссийских санкций ЕС.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 10:58
Компании КНР впервые попадут в пакет санкций ЕС

Китайские компании впервые могут попасть в черный список пакета антироссийских санкций ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал EUobserver.

Согласно проекту документа, в черный список попадут предприниматель и шесть компаний из КНР, две из которых зарегистрированы в Гонконге.

Ранее китайские компании или физические лица были включены только в серый список ЕС (требующий дополнительного надзора).

Евросоюз еще не принял 15-й пакет санкций. Его обсуждение началось 27 ноября.

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