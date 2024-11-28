Компании КНР впервые попадут в пакет санкций ЕС

Китайские компании впервые могут попасть в черный список пакета антироссийских санкций ЕС.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал EUobserver.
Согласно проекту документа, в черный список попадут предприниматель и шесть компаний из КНР, две из которых зарегистрированы в Гонконге.
Ранее китайские компании или физические лица были включены только в серый список ЕС (требующий дополнительного надзора).
Евросоюз еще не принял 15-й пакет санкций. Его обсуждение началось 27 ноября.