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Компании Ирана откроют в Армении производство химических товаров

Компании Ирана откроют в Армении производство химических товаров Иранские компании откроют в Армении производство химических товаров и письменных принадлежностей.
Другие страны
21 ноября 2021 г. 13:36
Компании Ирана откроют в Армении производство химических товаров

Иранские компании откроют в Армении производство химических товаров и письменных принадлежностей.

Как передает Report, об этом заявил в беседе со Sputnik Армения министр экономики Ваан Керобян.

«Рабочая сила будет привлечена из Армении, так как в заявках компаний, как и в ходе переговоров с правительством, разрешения на работу, необходимого для граждан из стран вне Евразийского союза, не запрашивалось.

Заявка иранских бизнесменов уже рассматривается в межведомственной комиссии правительства Армении и, по всей видимости, будет утверждена на заседании кабмина в ближайший четверг», - добавил он.

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Версия на английском языке Iranian companies setting up production facilities in Armenia
Версия на азербайджанском языке İran şirkətləri Ermənistanda istehsalat müəssisələri yaradır

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