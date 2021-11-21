Компании Ирана откроют в Армении производство химических товаров

Иранские компании откроют в Армении производство химических товаров и письменных принадлежностей.

Иранские компании откроют в Армении производство химических товаров и письменных принадлежностей.

Как передает Report, об этом заявил в беседе со Sputnik Армения министр экономики Ваан Керобян.

«Рабочая сила будет привлечена из Армении, так как в заявках компаний, как и в ходе переговоров с правительством, разрешения на работу, необходимого для граждан из стран вне Евразийского союза, не запрашивалось.

Заявка иранских бизнесменов уже рассматривается в межведомственной комиссии правительства Армении и, по всей видимости, будет утверждена на заседании кабмина в ближайший четверг», - добавил он.