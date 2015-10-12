​Компьютерный сбой стал причиной задержки сотни авиарейсов Southwest Airlines в США

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Сотни внутренних рейсов американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines задержаны в США из-за компьютерного сбоя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили представители этого крупнейшего лоукостера в Соединенных Штатах.

По их данным, в системе регистрации пассажиров Southwest Airlines произошел непредвиденный сбой, в результате чего сотрудники компании в аэропортах не могут обрабатывать билеты электронным способом. Вместо этого им приходится регистрировать пассажиров на свои рейсы и выписывать посадочные талоны вручную.

Как сообщается, всего из-за технических трудностей по всей стране оказались задержаны свыше 450 рейсов Southwest Airlines, из-за чего во многих аэропортах страны образовались огромные очереди пассажиров, которым приходится ждать своей регистрации по несколько часов.

В настоящий момент технические специалисты компании пытаются устранить неполадки в компьютерной системе. Что именно послужило причиной сбоя, пока, по их словам, неизвестно.

Southwest Airlines, основанная в 1967 году, является самой крупной бюджетной авиакомпанией в США и во всем мире по количеству перевезенных пассажиров. Компания базируется в Далласе (штат Техас) и эксплуатирует только самолеты Boeing 737. Флот Southwest Airlines состоит более чем из 650 самолетов этой модели, которые совершают свыше 3 тыс. полетов в день.